Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç, görevine başladı
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Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç, görevine başladı

Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç, görevine başladı
Anadolu Ajansı / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nden Konya Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Engin Dinç, görevine başladı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nden Konya Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Engin Dinç, görevine başladı.

İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde düzenlenen karşılama töreninde ilk olarak tören mangasını selamlayan Dinç, ardından müdür yardımcıları ve şube müdürleriyle selamlaştı.

Törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dinç, Yunus Emre'nin diyarından sonra Şems-i Tebrizi ve Mevlana'nın diyarına atanmanın gurur ve mutluluk verici olduğunu ifade ederek, bu atanmanın, Konyalılara ve emniyet teşkilatına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Dinç, konuşmasının ardından makamına geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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