Konya elektrik kesintisi! 6 Mart Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!
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Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 6 Mart Pazar günü Konya'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 6 Mart'ta Konya'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Konya'da Selçuklu, Karatay, Meram ve Ereğli olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Konya elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Konya'ya elektrik ne zaman gelecek? Konya elektrik kesintisi ve detayları…
KONYA (Haberler.com) - Konya elektrik kesintisi listesi ve MEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Meram Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (MEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 6 Mart Pazar günü Konya'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Konya'da Selçuklu, Karatay, Meram ve Ereğli olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Konya'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Konya'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
KONYA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
06.03.2022 22:00 - 07.03.2022 08:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYA SELÇUKLU İHSANİYE MAHALLESİ ALAADDİN Bulvarı
06.03.2022 10:00 - 06.03.2022 18:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYA BOZKIR KAYACILAR MAHALLESİ 59404. Sokak
KONYA BOZKIR KAYACILAR MAHALLESİ 59405. Sokak
KONYA BOZKIR KAYACILAR MAHALLESİ 59407. Sokak
KONYA BOZKIR KAYACILAR MAHALLESİ 59408. Sokak
KONYA BOZKIR KAYACILAR MAHALLESİ 59417. Sokak
KONYA BOZKIR KAYACILAR MAHALLESİ KAYACILAR Caddesi
06.03.2022 22:00 - 07.03.2022 08:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYA MERAMALAADDİN Bulvarı
KONYA MERAMMİMAR MUZAFFER Caddesi
KONYA MERAM SAHİBATA MAHALLESİ ALAADDİN Bulvarı
KONYA MERAM SAHİBATA MAHALLESİ MİMAR MUZAFFER Caddesi
06.03.2022 13:00 - 06.03.2022 15:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYA KARATAY FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ 10601. Sokak
KONYA KARATAY FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ 10602. Sokak
06.03.2022 13:00 - 06.03.2022 17:00 tarihleri arasında 3.Şahıs Çalışması nedeni ile
KONYA KARATAY FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ 10604. Sokak
06.03.2022 10:00 - 06.03.2022 15:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYA SEYDİŞEHİR DEĞİRMENCİ MAHALLESİ 152892. Sokak
KONYA SEYDİŞEHİR DEĞİRMENCİ MAHALLESİ ANTALYA ÇEVRE YOLU Caddesi
KONYA SEYDİŞEHİR STAT MAHALLESİ 154102. Sokak
KONYA SEYDİŞEHİR STAT MAHALLESİ 154103. Sokak
KONYA SEYDİŞEHİR STAT MAHALLESİ 154104. Sokak
KONYA SEYDİŞEHİR STAT MAHALLESİ 154105. Sokak
KONYA SEYDİŞEHİR STAT MAHALLESİ 154106. Sokak
KONYA SEYDİŞEHİR STAT MAHALLESİ 154107. Sokak
KONYA SEYDİŞEHİR STAT MAHALLESİ 154108. Sokak
KONYA SEYDİŞEHİR STAT MAHALLESİ 154109. Sokak
KONYA SEYDİŞEHİR STAT MAHALLESİ 154113. Sokak
KONYA SEYDİŞEHİR STAT MAHALLESİ ANTALYA ÇEVRE YOLU Caddesi