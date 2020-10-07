Son dakika! Konya'daki şeker fabrikasında yangın çıktı
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Son dakika! Konya'daki şeker fabrikasında yangın çıktı

07.10.2020 23:23 | Son Güncelleme: 07.10.2020 23:42

Son dakika gündem haberi: Konya'nın Çumra ilçesindeki şeker fabrikasının kolonya üretilen Biyoetanol üretim tesisinde yangın çıktı.

Konya'nın Çumra ilçesindeki şeker fabrikasının kolonya üretilen Biyoetanol üretim tesisinde yangın çıktı.

Akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına Çumra itfaiyesinin yan sıra Konya'dan takviye ekiplerde gönderildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları yapıldı.

Yangında maddi hasar meydana gelirken, çıkış nedeniyle ilgili çalışma yapılmaya başlandı.

Son dakika! Konya'daki şeker fabrikasında yangın çıktı
Son dakika! Konya'daki şeker fabrikasında yangın çıktı
Son dakika! Konya'daki şeker fabrikasında yangın çıktı
Son dakika! Konya'daki şeker fabrikasında yangın çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Coşkun

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