Konya'daki depremde evi hasar gören vatandaş: "Ne halı, ne kilim, hiç bir şeyim kalmamış"

KONYA (AA) - Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin merkezi Kızılören Mahallesi'nde evi zarar gören Zeynep Karabıyık, üzüntüsünü anlattı.

Karabıyık, depremde evinin bir duvarının yıkıldığını belirterek, ailece çok korktuklarını söyledi.

Evde eşiyle yaşadığını belirten Karabıyık, "Deprem sırasında evde televizyona bakıyorduk. Torunumun bize geldiği sırada deprem oldu. Deprem olduğunu anlayınca 'Hemen evden kaçın' dedim. Hemen dışarı çıktık. Evim yıkılmış. Ne halı, ne kilim, hiçbir şeyim kalmamış." diye konuştu.

"Burnu dahi kanayan yok"

Kızılören Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Allah'a şükür hiçbir vatandaşımıza bir şey olmadı. Yıkılan bazı evler boştu, bazılarında da vatandaşlarımız vardı. Hasar tespit çalışmalarımızı yapıp sabah saatlerinde işlemlerimize devam edeceğiz. Ucuz atlattık diyebiliriz. Tabii Konya olarak depreme alışkın bir bölge değiliz. Dolayısıyla deprem, merkezde de burada da herkesi korkuttu. Yaklaşık 10 saniye sürdü. Biraz fazla sürseydi daha önce yaşanan depremler gibi etkisi çok daha farklı olabilirdi. Cana gelen bir şey yok. Mala geleni de devletimizle el birliğiyle hallederiz. Vatandaşlarımızdan da Allah razı olsun. Yardım için çok telefon geldi. Ancak burnu dahi kanayan yok." ifadelerini kullandı.

Kızılören Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Atar, süreci takip ettiklerini belirterek, "Şu anda sıkıntılı bir durum yok. Devletimizin tüm ekipleri seferber oldu. Herhangi bir yaralımız da yok. Sadece evlerde ufak tefek hasar var." dedi.

Türkiye'nin #Deprem konusunda hazırlıklı olduğunu düşünüyor musunuz? — Haberler (@Haberler) November 8, 2021

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