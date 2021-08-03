Konya'da 7 kişinin katledilmesiyle ilgili 10 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya'da 7 kişinin katledilmesiyle ilgili 10 tutuklama

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da husumetli olduğu aileden 7 kişiyi vahşice katlettikten sonra evi ateşe vererek, kaçan Mehmet Altun'un yakalanması için çalışmalar sürüyor. Gözaltına alınan, aralarında eşi ile ablası Ayşe Keleş'in de bulunduğu 14 kişiden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 kişi serbest bırakıldı.

Konya'da Dedeoğulları ailesinin husumetli oldukları kişi tarafından vahşice katledilmelerinin yankılarını sürüyor. Olayın faili olduğu belirlenen Mehmet Altun, cinayet işlemesinin ardından evi ateşe verip kaçarken, Altun'unaralarında eşi ile ablası Ayşe Keleş'in de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 14 kişiden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'daki Dedeoğulları cinayetiyle gözaltına alınan 14 kişiden 10'u tutuklandı

POŞETTEN ÇIKARDIĞI SİLAHLA ATEŞ ETTİ

Cuma günü saat 19.00 sıralarında, Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi. Yaşar Dedeoğulları'nın (65) evine gelen, 2010 yılından beri 'kedi' meselesinden husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in yakın bölgedeki başka mahallede oturan kayınbiraderi Mehmet Altun, bahçede aile fertleriyle bir süre konuştuktan sonra poşetten çıkardığı tabancayla ateş etti. Saldırıda Yaşar Dedeoğulları, eşi İpek Dedeoğulları (62), çocukları Serap Dedeoğulları (36), Serpil Dedeoğulları (32), Sibel Dedeoğulları (30), Metin Dedeoğulları (45) ve Barış Dedeoğulları (35) yaşamını yitirdi.

Konya'daki Dedeoğulları cinayetiyle gözaltına alınan 14 kişiden 10'u tutuklandı

BİDONLA EVİ ATEŞE VERDİ

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, yaptığı incelemede, Mehmet Altun'un yerde yatan yaralılara tekrar ateş açtığını ve saldırının ardından aracından aldığı bidonla evi yaktığını ve birkaç noktasını daha ateşe vermek istediğini saptadı. Olay anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ DE ARIYOR

Mehmet Altun, kiraladığı aracı, kaçtığı kent merkezinden 140 kilometre uzaklıktaki Toros Dağları'nın eteğinde bulunan Bozkır ilçesinde mahallenin yakınına bıraktı; olayın ardından 45 dakikada mahallesine ulaştığı belirtildi. Saldırının ardından da bu dağlık alanda Cinayet Büro Amirliği ve özel harekat ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) katıldığı arama çalışması başlatıldı.

Konya'daki Dedeoğulları cinayetiyle gözaltına alınan 14 kişiden 10'u tutuklandı

BOŞ EVLERE BASKIN YAPILDI

İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Konya Özel Harekat Bölge Müdürlüğü'ne atanan Arif Özdemir, İl Jandarma Komutanlığı yardımcıları ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı üst düzey yöneticilerinin katıldığı bölgede yürütülen çalışmalarda, kokuya duyarlı eğitimli köpek ile insansız hava aracıyla da arama yapıldı. Bunun yanı sıra özel harekat ve JASAT, hem Altun'un akrabalarının evlerinde hem de bölgedeki bazı mahallelerdeki sahibi il veya yurt dışında olan ve uzun süredir kullanılmadığı için boş olan evlere baskın yapıp, arama gerçekleştirdi.

Konya'daki Dedeoğulları cinayetiyle gözaltına alınan 14 kişiden 10'u tutuklandı

HERHANGİ BİR İZE RASTLANILAMADI

Yine ormanlık olan dağlık alanda kaçtığı ihtimali üzerinde durulan bölgede, mağaralar ve menfezler dahil arama yapıldı. Yoldan geçen sürücülerin araçları ise tek tek durulup arandı. Arama sırasında bölgede bulunan sigara izmaritleri, yiyecek ve içecek atıkları da tek tek incelendi. Ancak şu ana kadar herhangi bir ize rastlanılmadı.

14 KİŞİDEN 10'U TUTUKLANDI

Diğer yandan olayla ilgili sıcak gelişmeye göre aralarında katil zanlısı Altun'un eşi ile ablası Ayşe Keleş'in de aralarında bulunduğu 14 kişi, emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. Bu kişilerden 10'u tutuklanırken, 4'ü de serbest bırakıldı.

Konya'da 7 kişinin katledilmesiyle ilgili 10 tutuklama
Çalınan aracını trafikte tanıyıp ihbar etti, kovalamaca sonucu polis kıskıvrak yakaladı
Çalınan aracını trafikte tanıyıp ihbar etti, kovalamaca sonucu polis kıskıvrak yakaladı
Kendisini şifacı olarak tanıtan Mala Ali Kürdistani'nin ofisine baskın! 'Dayaklı tedavi' kuyruğunda 50 kişi bekliyordu
Kendisini şifacı olarak tanıtan Mala Ali Kürdistani'nin ofisine baskın! "Dayaklı tedavi" kuyruğunda 50 kişi bekliyordu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Haydar Aliyev Meral Akşener Mustafa Varank Fahrettin Altun
Magazin Alişan Tuğba Özay Bülent Ersoy Prens William
Spor Can Bartu Mete Gazoz Burak Elmas Rıza Kayaalp Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Konya'da 7 kişinin katledilmesiyle ilgili 10 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 23:41:13. #1.14#

title