Konya'da 7 kişinin katledilmesiyle ilgili 10 tutuklama

Konya'da husumetli olduğu aileden 7 kişiyi vahşice katlettikten sonra evi ateşe vererek, kaçan Mehmet Altun'un yakalanması için çalışmalar sürüyor. Gözaltına alınan, aralarında eşi ile ablası Ayşe Keleş'in de bulunduğu 14 kişiden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 kişi serbest bırakıldı.

Konya'da Dedeoğulları ailesinin husumetli oldukları kişi tarafından vahşice katledilmelerinin yankılarını sürüyor. Olayın faili olduğu belirlenen Mehmet Altun, cinayet işlemesinin ardından evi ateşe verip kaçarken, Altun'unaralarında eşi ile ablası Ayşe Keleş'in de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 14 kişiden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

POŞETTEN ÇIKARDIĞI SİLAHLA ATEŞ ETTİ

Cuma günü saat 19.00 sıralarında, Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi. Yaşar Dedeoğulları'nın (65) evine gelen, 2010 yılından beri 'kedi' meselesinden husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in yakın bölgedeki başka mahallede oturan kayınbiraderi Mehmet Altun, bahçede aile fertleriyle bir süre konuştuktan sonra poşetten çıkardığı tabancayla ateş etti. Saldırıda Yaşar Dedeoğulları, eşi İpek Dedeoğulları (62), çocukları Serap Dedeoğulları (36), Serpil Dedeoğulları (32), Sibel Dedeoğulları (30), Metin Dedeoğulları (45) ve Barış Dedeoğulları (35) yaşamını yitirdi.

BİDONLA EVİ ATEŞE VERDİ

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, yaptığı incelemede, Mehmet Altun'un yerde yatan yaralılara tekrar ateş açtığını ve saldırının ardından aracından aldığı bidonla evi yaktığını ve birkaç noktasını daha ateşe vermek istediğini saptadı. Olay anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ DE ARIYOR

Mehmet Altun, kiraladığı aracı, kaçtığı kent merkezinden 140 kilometre uzaklıktaki Toros Dağları'nın eteğinde bulunan Bozkır ilçesinde mahallenin yakınına bıraktı; olayın ardından 45 dakikada mahallesine ulaştığı belirtildi. Saldırının ardından da bu dağlık alanda Cinayet Büro Amirliği ve özel harekat ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) katıldığı arama çalışması başlatıldı.

BOŞ EVLERE BASKIN YAPILDI

İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Konya Özel Harekat Bölge Müdürlüğü'ne atanan Arif Özdemir, İl Jandarma Komutanlığı yardımcıları ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı üst düzey yöneticilerinin katıldığı bölgede yürütülen çalışmalarda, kokuya duyarlı eğitimli köpek ile insansız hava aracıyla da arama yapıldı. Bunun yanı sıra özel harekat ve JASAT, hem Altun'un akrabalarının evlerinde hem de bölgedeki bazı mahallelerdeki sahibi il veya yurt dışında olan ve uzun süredir kullanılmadığı için boş olan evlere baskın yapıp, arama gerçekleştirdi.

HERHANGİ BİR İZE RASTLANILAMADI

Yine ormanlık olan dağlık alanda kaçtığı ihtimali üzerinde durulan bölgede, mağaralar ve menfezler dahil arama yapıldı. Yoldan geçen sürücülerin araçları ise tek tek durulup arandı. Arama sırasında bölgede bulunan sigara izmaritleri, yiyecek ve içecek atıkları da tek tek incelendi. Ancak şu ana kadar herhangi bir ize rastlanılmadı.

14 KİŞİDEN 10'U TUTUKLANDI

Diğer yandan olayla ilgili sıcak gelişmeye göre aralarında katil zanlısı Altun'un eşi ile ablası Ayşe Keleş'in de aralarında bulunduğu 14 kişi, emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. Bu kişilerden 10'u tutuklanırken, 4'ü de serbest bırakıldı.