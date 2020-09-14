Konya'daki çifte cinayetin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı Konya'daki çifte cinayetin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı Konya'nın Seydişehir ilçesinde geçtiğimiz perşembe gecesi 2 kişinin ölümü 1 kişinin de ağır yaralanması ile sonuçlanan cinayet olayına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Konya'daki çifte cinayetin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde geçtiğimiz perşembe gecesi 2 kişinin ölümü 1 kişinin de ağır yaralanması ile sonuçlanan cinayet olayına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, ilçeye bağlı İncesu Mahallesinde geçtiğimiz perşembe gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlüt Ç. mahalle kahvehanesinde oturan Necati Harmankaya, Ayhan Yalçınkaya ve Ahmet Öksüz'e tabanca ile ateş ederek vurdu. Olayda ağır yaralanan Ayhan Yalçınkaya ve Ahmet Öksüz hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer ağır yaralı Necati Harmankaya Konya'ya sevk edildi. Olayın ardından cinayetleri işleyen Mevlüt Ç. gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Öte yandan, olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kahvehaneye gelen Mevlüt Ç, ayakta sohbet eden Necati Harmankaya, Ayhan Yalçınkaya ve Ahmet Öksüz'e tabancayı doğrultarak birden ateş etmeye başlıyor.

Kaynak: İHA