Konya'daki çifte cinayetin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Konya'daki çifte cinayetin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı

Konya'daki çifte cinayetin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı Konya'nın Seydişehir ilçesinde geçtiğimiz perşembe gecesi 2 kişinin ölümü 1 kişinin de ağır yaralanması ile sonuçlanan cinayet olayına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

14.09.2020 20:38 | Son Güncelleme: 14.09.2020 20:43

Konya'daki çifte cinayetin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde geçtiğimiz perşembe gecesi 2 kişinin ölümü 1 kişinin de ağır yaralanması ile sonuçlanan cinayet olayına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, ilçeye bağlı İncesu Mahallesinde geçtiğimiz perşembe gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlüt Ç. mahalle kahvehanesinde oturan Necati Harmankaya, Ayhan Yalçınkaya ve Ahmet Öksüz'e tabanca ile ateş ederek vurdu. Olayda ağır yaralanan Ayhan Yalçınkaya ve Ahmet Öksüz hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer ağır yaralı Necati Harmankaya Konya'ya sevk edildi. Olayın ardından cinayetleri işleyen Mevlüt Ç. gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Öte yandan, olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kahvehaneye gelen Mevlüt Ç, ayakta sohbet eden Necati Harmankaya, Ayhan Yalçınkaya ve Ahmet Öksüz'e tabancayı doğrultarak birden ateş etmeye başlıyor.

Konya'daki çifte cinayetin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mesut Barzani Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Erol Evgin Deniz Seki Demet Akalın
Spor Tamer Tuna Erol Bulut Eddie Newton Nihat Özdemir Josef De Souza
Daha Fazla Milli Çocuk Antalya Otomobil
Şu an buradasınız: Konya'daki çifte cinayetin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı - Konya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 20:46:59. #1.15#
title