Konya'daki Büyükşen çifti cinayetinde 4 kişi tutuklandı
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Konya'daki Büyükşen çifti cinayetinde 4 kişi tutuklandı

Konya'daki Büyükşen çifti cinayetinde 4 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın merkez Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'nde 2018 yılında cinayete kurban giden Metin ve Necla Büyükşen çiftinin soruşturmasında gözaltına alınan 25 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'nın merkez Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'nde 2018 yılında cinayete kurban giden Metin ve Necla Büyükşen çiftinin soruşturmasında gözaltına alınan 25 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet, 3 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında İsmil Mahallesi 62. Sokak'ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Büyükşen (55) ve Necla Büyükşen (54) çiftin kızları Büşra Büyükşen ile evlerinde oturduğu sırada eve elinde tüfekle yüzü maskeli bir saldırgan girdi. Saldırgan Metin ve eşi Necla Büyükşen'i tüfekle vurularak öldürüldü. Başına dipçikle vurulan Büşra Büyükşen ise olaydan ölü numarası yaparak kurtuldu.

Jandarma Genel Komutanlığınca özel olarak görevlendirilen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Konya İl Jandarma Komutanlığı tarafından 13 Temmuz Salı günü İsmil Mahallesi'nde belirlenen birçok adrese operasyon düzenlendi ve 24 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çiftin kızları Büşra Büyükşen, ağabeyi Uğur Büyükşen ile eşi Betül Büyükşen ve eşinin babası Muammer Büyükdoğrucan ile Mehmet Ali Dayanır'ın da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alınırken gece saatlerinde 1 kişinin daha gözaltına alınmasının ardından şüpheli sayısı 25'e yükseldi.

Yanlış adrese girmişler iddiası

Soruşturma kapsamında, gece yarısı İl Jandarma Komutanlığındaki 25 şüpheli arasında bulunan Abdullah B. ve Esra T. Konya Adliyesine sevk edildi. Abdullah B. ve Esra T'nin azmettirici oldukları iddia edilirken, şüphelilerin azmettirdiği ve firari olduğu öne sürülen cinayet zanlılarının yanlış eve girerek Büyükşen çiftini öldürdüğü iddia edildi. Öte yandan, sabaha karşı şüphelilere yardım ettiği iddia edilen Zeki O. ve Mustafa O. da sabaha karşı adliyeye sevk edildi.

4 kişi tutuklandı

Şüpheliler Abdullah B., Esra T., Zeki O. ve Mustafa O. savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliyeye sevk edilen 1 şüpheli adli kontrol kararı, jandarmadaki 20 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan olayla ilgili kiralık katil olduğu iddia edilen 2 kişinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Osman Büyükşen'den "Anne ve babamın katilleri bugün itibariyle tespit edilmiş olup, olaydaki belirsizlik büyük ölçüde giderilmiştir" paylaşımı

Şüphelilerin cezaevine gönderilmesinin ardından Büyükşen çiftinin doktor olan oğlu Osman Büyükşen, jandarma personeline ve yakınlarına sarıldı. Osman Büyükşen sosyal medya hesabından, "Anne ve babamın katilleri bugün itibariyle tespit edilmiş olup, olaydaki belirsizlik büyük ölçüde giderilmiştir. Kar maskeli katil başka birilerini öldürecek iken yanlış adres nedeniyle anne ve babamın ölümüne sebep olmuştur. Kardeşlerim bu olayda masumdur. Saygıyla duyurulur" paylaşımı yaptı. - KONYA

Konya'daki Büyükşen çifti cinayetinde 4 kişi tutuklandı
Konya'daki Büyükşen çifti cinayetinde 4 kişi tutuklandı
Konya'daki Büyükşen çifti cinayetinde 4 kişi tutuklandı
Konya'daki Büyükşen çifti cinayetinde 4 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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