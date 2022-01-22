Konya'da yolda mahsur kalanlara belediyeden sıcak çorba ikramı - Haberler
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Konya'da yolda mahsur kalanlara belediyeden sıcak çorba ikramı

Konya'da yolda mahsur kalanlara belediyeden sıcak çorba ikramı
AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden yolda mahsur kalanlara belediye tarafından sıcak çorba ikramı yapıldı.

SEYDİŞEHİR, KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden yolda mahsur kalanlara belediye tarafından sıcak çorba ikramı yapıldı.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve belediye çalışanları, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 1825 rakımlı Alacabel'de yolun açılmasını bekleyenlere sıcak çorba ikramında bulundu.

Marangozlar kavşağı polis kontrol noktasındakilere ikramda bulunan Tutal, "Öğle saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Alacabel, vatandaşlarımızın güvenliği için ulaşıma kapatılmıştı. Yolun ulaşıma açılmasını bekleyen vatandaşlarımıza bu soğuk kış gününde sıcak çorba ikramında bulunduk. Ayrıca uygulama noktasında görev yapan polislerimize de kolay gelsin dileklerimizi ilettik." ifadelerini kullandı.

Araçlardakiler, Tutal ve belediye ekibine teşekkür etti.

Konya'da yolda mahsur kalanlara belediyeden sıcak çorba ikramı

Konya'da yolda mahsur kalanlara belediyeden sıcak çorba ikramı

Konya'da yolda mahsur kalanlara belediyeden sıcak çorba ikramı

Konya'da yolda mahsur kalanlara belediyeden sıcak çorba ikramı

AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri

Mehmet Tutal, Seydişehir, Konya, kar, Güncel, Haber

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