Konya'da yılın ilk karı Anamas'ın zirvesine düştü - Haberler
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Konya'da yılın ilk karı Anamas'ın zirvesine düştü

AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Konya'da yılın ilk karı Anamas'ın zirvesine düştü

Konya'da yılın ilk karı Beyşehir ilçesindeki Anamas Dağı'nın zirvesine düştü.

KONYA (AA) - Konya'da yılın ilk karı Beyşehir ilçesindeki Anamas Dağı'nın zirvesine düştü.

Beyşehir'in simgesi olan Anamas Dağı'nın Dedegül zirvesi, Kasım ayının ilk günlerinde yağan karın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

2 bin 998 metre rakıma sahip dağın zirvesindeki beyaz örtü, bulutlarla kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bulutlar zaman zaman zirvedeki beyaz görüntüyü kapadı.

Beyşehir ilçe merkezinden de görülebilen Anamas Dağı'nın zirvesinde, vatandaşlar güne karlı kaplı zirveyi görerek uyandı.

Konya'da yılın ilk karı Anamas'ın zirvesine düştü

Konya'da yılın ilk karı Anamas'ın zirvesine düştü

Konya'da yılın ilk karı Anamas'ın zirvesine düştü

AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri
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