Konya'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

KONYA (AA) - Konya'da sahte ve kaçak içki üretimine yönelik operasyonda 265 litre sahte içki ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yeni yıl öncesinde piyasaya sahte içki sürerek halk sağlığını tehlikeye atmak isteyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, sahte ve kaçak içki üretimi yaptığı tespit edilen 9 şüphelinin ev, iş yeri ve araçlarında eş zamanlı arama yaptı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 490 şişeye doldurulmuş 265 litre sahte ve kaçak içki, 163 kapak kapşonu, iç sahte alkol test kiti, 25 mililitre sahte alkol aroması ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA / Savaş Güler - Son Dakika Haberleri

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