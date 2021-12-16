Konya'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Konya'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
AA / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Konya'da sahte ve kaçak içki üretimine yönelik operasyonda 265 litre sahte içki ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

KONYA (AA) - Konya'da sahte ve kaçak içki üretimine yönelik operasyonda 265 litre sahte içki ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yeni yıl öncesinde piyasaya sahte içki sürerek halk sağlığını tehlikeye atmak isteyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, sahte ve kaçak içki üretimi yaptığı tespit edilen 9 şüphelinin ev, iş yeri ve araçlarında eş zamanlı arama yaptı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 490 şişeye doldurulmuş 265 litre sahte ve kaçak içki, 163 kapak kapşonu, iç sahte alkol test kiti, 25 mililitre sahte alkol aroması ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Konya'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik 'Zehir' operasyonu başlattı

Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik "Zehir" operasyonu başlattı

 Son dakika haberleri: Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik 'Zehir' operasyonu başlattı

Son dakika haberleri: Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik "Zehir" operasyonu başlattı

 Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik 'Zehir' operasyonu başlattı

Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik "Zehir" operasyonu başlattı

AA / Savaş Güler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title