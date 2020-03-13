Konya'da yeni tip koronavirüs tedbirlerine ilişkin toplantı yapıldı Konya'da, Vali Cüneyit Orhan Toprak başkanlığında, Çin'de başlayan yeni tipi koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin kentte alınan tedbirlerle ilgili toplantı düzenlendi.

Konya'da, Vali Cüneyit Orhan Toprak başkanlığında, Çin'de başlayan yeni tipi koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin kentte alınan tedbirlerle ilgili toplantı düzenlendi.

Valilik Toplantı Salonu'nda, Toprak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, rektörler, idari ve mülki amirler katıldı.

Toplantıda, Sağlık Bakanlığının ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, kentte yapılan çalışmalar, alınan tedbirler ve bundan sonra alınması gereken ilave önlemler gözden geçirildi.

Toprak, burada yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının Kovid-19 hakkında hazırladığı 14 gün kuralını okudu.

Konya'da herhangi bir vakaya rastlanmadığını aktaran Toprak, kentte toplu alan ve mekanlar ile toplu taşıma araçları, okul, yurt ve kamu kurumlarında dezenfekte çalışmalarının yapıldığını anlattı.

Toprak, virüsün dünyada etkisini sürdürdüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bunun önlenmesiyle ilgili tedavi yöntemi ve aşı hala yok. Fakat ciddi anlamda çalışmalar sürüyor. Ülkemizde alınan tedbirler ve öngörülerle iki gün öncesine kadar vakaya rastlanmamıştı. Şu anda 2 vatandaşımızın sonucu pozitif çıktı. Bu da o vatandaşımıza yakın bir yerden. Başka bölgeden çıkmaması da iyi bir gelişme bence. Bu toplantıda işin her boyutunu ele alacağız. Burada en önemli şey, basit ve herkesin yapabileceği korunma yöntemi; Sağlık Bakanlığının Kovid-19 hakkında hazırladığı 14 gün kuralıdır."

Kaynak: AA