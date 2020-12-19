Konya'da yaralı bulunan çöl şahini tedavi altına alındı
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Konya'da yaralı bulunan çöl şahini tedavi altına alındı

19.12.2020 18:01 | Son Güncelleme: 19.12.2020 18:04
Konya'da yaralı bulunan çöl şahini tedavi altına alındı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, yaralı bulunan çöl şahini tedavi altına alındı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, yaralı bulunan çöl şahini tedavi altına alındı.

Kamyon şoförü Ahmet Öztürk, Kuzukuyu Mahallesi'nde seyir halindeyken, yolun kenarında yaralı halde bulduğu çöl şahinini koruma altına aldı.

Öztürk, yaralı şahini Ereğli Belediyesi ekiplerine teslim etti. Tedavi altına alınan çöl şahini, iyileştikten sonra doğal yaşam alanına salınacak.

Ahmet Öztürk, yaptığı açıklamada, "Kuzukuyu Mahallesi dönüşünde yolda köpeklerin bir şeyle oynadığını gördüm. Arabayı durdurdum. Çöl şahini olduğunu fark edince aldım, geldim. Yetkilileri aradım ve teslim ettim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 18:08:00. #1.14#
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