Konya'da uyuşturucu ticaretine 7 gözaltı
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Konya'da uyuşturucu ticaretine 7 gözaltı

04.02.2021 14:18 | Son Güncelleme: 04.02.2021 14:21
Konya'da uyuşturucu ticaretine 7 gözaltı

KONYA'da polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 2 farklı operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

KONYA'da polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 2 farklı operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 12 kilo 750 gram esrar ve 293 gram sentetik uyuşturucu kannabionid ele geçirildi.  

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik yaptıkları çalışma kapsamında, kente uyuşturucu getirip satış yapacak olan şebekeyi belirledi. Yapılan teknik ve fizikin takibin ardından şüphelilere ait  20 FM 920 plakalı aracın merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Şafak Caddesi'nde olduğu saptanıp, operasyon düzenlendi. Polisi fark eden şüpheliler, otomobille birlikte kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında  araç durduruldu. Araç içindeki şüphelilerden 3'ü gözaltına alındı, 2'si taçtı. Şüphelilerin kaçış güzergahlarında iz süren polis ekipleri, 128 gram sentetik uyuşturucu kannabionid  ele geçirildi. Durdurulan araçta yapılan aramada da 165 gram sentetik kannabionid, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 2 bin 250 TL bulundu. Kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

OTOMOBİLDEN 12 KİLO  ESRAR BULUNDUNarkotim ekipleri, başka bir şebekeye yönelik merkez Karatay ilçesi Adana-Konya kara yolunda yaptığı operasyonda bir otomobil içinde 12 kilo 750 gram kubar esrar ele geçirdi. Araçtaki 4 kişi gözaltına alındı. İki farklı operasyonda gözaltına alınan 7 kişi hakkında 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Konya'da uyuşturucu ticaretine 7 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

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