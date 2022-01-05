Konya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Haberler
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Konya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Konya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, polis ekiplerince bir şüphelinin ikamet ve bağ evinde yapılan aramada 688,66 gram kubar esrar ve tarihi sikke ele geçirildi.

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, polis ekiplerince bir şüphelinin ikamet ve bağ evinde yapılan aramada 688,66 gram kubar esrar ve tarihi sikke ele geçirildi.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında yaptığı çalışmada, ilçeye bağlı Eylikler Mahallesi'nde Raşit B'nin evine operasyon düzenledi.

Raşit B'nin ikamet evinin yanı sıra bağ evinde de arama yapan ekipler, 688,66 gram kubar esrar, 1 adet tarihi sikke, 1 adet 7.65 milimetre tabanca fişeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı Raşit B, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla sevk edildiği Beyşehir Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Seydişehir cezaevine gönderildi.

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AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri

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