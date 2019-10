Konya'da 'Uyum Biz Bize Sohbetler' etkinliği gerçekleştirildi

05.10.2019 17:40

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliğinde düzenlenen "Uyum Biz Bize Sohbetler" etkinliğinin 8'ncisi Konya'da gerçekleştirildi.



Bir otelde gerçekleştirilen programda açılış konuşmasını yapan Konya Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Ali Özkan, "Bildiğiniz gibi ülkemiz coğrafyası yüzyıllar boyunca göç hareketlerine maruz kalmış ve göçü yakından tanıyan bir coğrafyadır. Bu coğrafya her zaman zulümden kaçanlar için bir güvenli bölge olmuş muhtaçlara, mazlumlara her zaman kucak açmıştır. Dünyanın birçok ülkesinde zulme maruz kalan milyonlarca insana kapılarımızı açtık. Bu kişilerin temel ihtiyaçlarını karşılayarak koruma altına aldık. O günden bugüne, bu güne kadar ülkemizde gerek geçici koruma, gerekse uluslararası koruma kapsamında bulunan tüm yabancıların eğitim sağlık iş piyasasına erişimi gibi birçok hak ve hizmete erişimi de sağlanmıştır " dedi.



"Bu medeniyetin evlatları bunu yapmakla yükümlüdür"



Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu ise, "Şu anda ülkemizde 3 milyon 700 bine yakın insan var burada ve Konyamızda da yine yaklaşık 110 bin Suriyeli kardeşimiz var. Çünkü bu medeniyetin evlatları bunu yapmakla yükümlüdür, bizim inancımız, bizim medeniyetimiz, bizim tarihimiz, bizim kültürümüz bize bunu emrediyor. Konyalı her bir kardeşim, uhuvvetin ve muhabbetin mayası ile mayalanmıştır. Zira bu necip millet tarih boyunca yaptığı büyük fedakarlıklarla, son dönemlerde her kitlesel göç karşısında tek yürek olmayı başarabilmiştir. Fikirlerimiz farklı olsa da; diller, inançlar, mezhepler, etnik kökenler, kültürler farklı olsa da insan olarak, can olarak birbirimize saygımızı, hürmetimizi, her ne olursa olsun kaybetmeyeceğiz" şeklinde konuştu.



Göç İdaresi Genel Müdürlüğü İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi Başkanı Osman Koramaz da, "Misafir kardeşlerimizi külfet değil merhamet vesilesi olarak, rahmet meselesi olarak görmek gerektiğine inanan biri olarak söylemek isterim ki; bazı Suriyeli kardeşlerimizin yanlışlarını ülkemizde bulunan tüm Suriyeli kardeşlerimize yüklememek gerekir. Bilelim ki kardeşliğimiz, birliğimiz, dirliğimiz, huzurumuz bizlere emanettir. Merhametimize sığınan bizden yardım bekleyen her bir can, imanımız ve insanlığımızın bir imtihanıdır. Göçmenlerin kendi ülkelerindeki kötü şartlardan kaçarak gittikleri yerlerde şartları kötüleştireceğine dair olumsuz bir algı bulunmaktadır. Oysa göçmenler göç ettikleri yerlere uzun vadede olumlu katkılar sağlamış, dahil oldukları toplumların gelişmesine katkı sunmuşlardır" ifadelerini kullandı.



Konya İl Göç İdaresi Müdür Vekili Zeki Afşin Buzcu ise, göç meselesinin insanı ve vicdani bir mesele olduğunu, insana dokunan bir iş olduğunun bilincinde olduklarını belirtti.



Etkinlikte, 'Birlikte Yaşam Kültürü' konusunda Türk Akademisyen Dr. Fatih Balcı, Suriyeli Akademisyen Tülin Haji Mohamad, 'Sivil toplum kuruluşları ve belediyelerin sosyal uyumdaki rolü' konusunda Göçmen Hakları ve Sosyal Uyum Derneği Başkanı Cenk Sarıgöl, 'Yerelde yürütülen sosyal uyum faaliyetleri' konusunda ise El-Bir Derneği Başkanı Sinan Cırık sunum yaptı. - KONYA

