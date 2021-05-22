Konya'da trafik kazasında ölen anne ile kızı topağa verildi
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Konya'da trafik kazasında ölen anne ile kızı topağa verildi

Konya'da trafik kazasında ölen anne ile kızı topağa verildi
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu iki kişinin öldüğü, üç kişinin yaralandığı kazada hayatını kaybeden anne ile kızı, Seydişehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu iki kişinin öldüğü, üç kişinin yaralandığı kazada hayatını kaybeden anne ile kızı, Seydişehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Taner Okay (36) idaresindeki 42 EL 132 plakalı otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden sürücünün eşi Gülten Okay (36) ile kayınvalidesi Şenay Yıldırım'ın (57) cenazesi, Seydişehir ilçesine bağlı Kesecik Mahallesi'ne getirildi.

Anne ile kızın naaşı, Kesecik Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Bu sırada cenazeye katılan ailenin yakınları, gözyaşı döktü. Cenaze namazına Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da katıldı.

Olay

Taner Okay (36) idaresindeki 42 EL 132 plakalı otomobil, Beyşehir ilçesi Eylikler Mahallesi yol ayrımındaki kavşakta devrilmiş, sürücünün eşi Gülten Okay (36) ile kayınvalidesi Şenay Yıldırım (57) olay yerinde hayatını kaybetmiş, sürücü ile eniştesi Levent Çevik (58) ve kayınpederi Erol Yıldırım (61) ise yaralanmıştı.

Araçtakilerin, Gülten Okay'ın doktor kontrolü için Konya'ya gittiği, anne Okay'ın 50 günlük bebeği Tevfik Ege ile 6 yaşındaki kızı Ela Okay'ı ilçedeki yakınlarına bıraktığı öğrenilmişti.

Konya'da trafik kazasında ölen anne ile kızı topağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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