Konya'da trafik kazası: 1 yaralı

17.08.2019 14:41

Konya'nın Ilgın ilçesinde minibüsle traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Şahin (38) idaresindeki 42 GAT 01 plakalı minibüs, Afyonkarahisar- Konya kara yolu Argıthanı Mahallesi yakınlarında, aynı yönde ilerleyen Fatih Dinç'in (56) kullandığı 42 O 2513 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada minibüs sürücüsü Şahin yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Şahin, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Traktör sürücüsü Dinç ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza yapan araçlar nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolda, geçişler tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaza sonrası polis soruşturma başlatttı.

Kaynak: AA