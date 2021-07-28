Konya'da TIR'ın çarptığı otomobildeki baba ve kızı öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya'da TIR'ın çarptığı otomobildeki baba ve kızı öldü

Konya'da TIR'ın çarptığı otomobildeki baba ve kızı öldü
Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural - Haberler | Güncel

KONYA'da, yapım çalışması nedeniyle tek şeritten ulaşımın sağlandığı yolun sağına 'U' dönüşü sırasında TIR'ın çarptığı otomobildeki sürücü Kemal (73) ve kızı Meryem (48) Keklik yaşamını yitirdi.

KONYA'da, yapım çalışması nedeniyle tek şeritten ulaşımın sağlandığı yolun sağına 'U' dönüşü sırasında TIR'ın çarptığı otomobildeki sürücü Kemal (73) ve kızı Meryem (48) Keklik yaşamını yitirdi. 

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Konya- Adana yolu Tatlıcak Mahallesi yakınında meydana geldi. Beytullah Kaplan yönetimindeki 42 DJ 311 plakalı TIR, yapım çalışması nedeniyle tek şeritten ulaşımın sağlandığı yolun sağına, durduktan sonra 'U' dönüşü yapmak isteyen Kemal Keklik'in kullandığı 33 DVD 75 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle şarampole savrulan otomobil, hurdaya döndü. Kazada sürücü Kemal Keklik ve kızı Meryem Keklik, hayatını kaybetti. Baba ve kızının cansız bedenleri, ihbarla bölgeye gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılırken, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Kazada yaralanmayan TIR şoförü Beytullah Kaplan da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.     


Konya'da TIR'ın çarptığı otomobildeki baba ve kızı öldü
Konya'da TIR'ın çarptığı otomobildeki baba ve kızı öldü
Konya'da TIR'ın çarptığı otomobildeki baba ve kızı öldü
Konya'da TIR'ın çarptığı otomobildeki baba ve kızı öldü
Konya'da TIR'ın çarptığı otomobildeki baba ve kızı öldü
Konya'da TIR'ın çarptığı otomobildeki baba ve kızı öldü
Konya'da TIR'ın çarptığı otomobildeki baba ve kızı öldü
Konya'da TIR'ın çarptığı otomobildeki baba ve kızı öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural

Son dakika haberleri | BÜYÜKŞEN ÇİFTİ CİNAYETİ AZMETTİRİCİSİ SEVGİLİSİNE 'CANINI SIKANLARI ÖLDÜRTTÜM' DEMİŞ
Son dakika haberleri | BÜYÜKŞEN ÇİFTİ CİNAYETİ AZMETTİRİCİSİ SEVGİLİSİNE 'CANINI SIKANLARI ÖLDÜRTTÜM' DEMİŞ
Sahte ilan şebekesi lideri ve eşi günde 5 kişiyi dolandırıyormuş
Sahte ilan şebekesi lideri ve eşi günde 5 kişiyi dolandırıyormuş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fazıl Küçük Tanju Bilgiç Abdurrahman Bulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Prens Harry Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Eda Erdem Burak Elmas Hakan Reçber Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Konya'da TIR'ın çarptığı otomobildeki baba ve kızı öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 13:40:15. #1.14#

title