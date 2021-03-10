Konya'da takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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Konya'da takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

10.03.2021 18:16 | Son Güncelleme: 10.03.2021 18:24
Konya'da takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

KONYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

KONYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı. 

Kaza, saat 15.30 sıralarında Konya- Adana yolu Akören Mahallesi yakında meydana geldi. Betül Çatalbaş (21) yönetimindeki  48 AFV 108 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp, takla attı. Kazada sürücü Betül Çatalbaş ve yanındaki Metin Çatalbaş (51), Kader Çatalbaş (6) ile Leyla Çatalbaş (33) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Konya'da takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Konya'da takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Konya'da takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Konya'da takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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