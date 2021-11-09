Konya'da sürüye saldıran kurt, 40 koyunu telef etti - Haberler
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Konya'da sürüye saldıran kurt, 40 koyunu telef etti

AA / Mehmet Umay - Haberler | Güncel
Konya'da sürüye saldıran kurt, 40 koyunu telef etti

Konya'nın Ereğli ilçesinde koyun sürüsüne kurdun saldırması sonucu 40 koyun telef oldu.

Kutören Mahallesi Karacadağ mevkisinde Murat Baydeniz'e ait koyun sürüsüne akşam saatlerinde kurt saldırdı. Kurt, koyunlardan 40'ını telef etti.

SÜRÜYÜ BÖLEREK GÖTÜRDÜ

Murat Baydeniz, koyunların eve dönüşleri esnasında sürüsünün saldırıya uğradığını belirterek, "Kurt, sürümün bir bölümünü bölerek götürdü ve telef etti. 40 tane koyunum telef oldu, 17 tanesi de yaralandı. Zararımız çok büyük. Yetkililerden yardım bekliyoruz." diye konuştu.

AA / Mehmet Umay - Son Dakika Haberleri
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