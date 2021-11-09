Konya'da sürüye saldıran kurt, 40 koyunu telef etti

Kutören Mahallesi Karacadağ mevkisinde Murat Baydeniz'e ait koyun sürüsüne akşam saatlerinde kurt saldırdı. Kurt, koyunlardan 40'ını telef etti.

SÜRÜYÜ BÖLEREK GÖTÜRDÜ

Murat Baydeniz, koyunların eve dönüşleri esnasında sürüsünün saldırıya uğradığını belirterek, "Kurt, sürümün bir bölümünü bölerek götürdü ve telef etti. 40 tane koyunum telef oldu, 17 tanesi de yaralandı. Zararımız çok büyük. Yetkililerden yardım bekliyoruz." diye konuştu.

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