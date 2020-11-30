Su kuyusuna düşen kadını itfaiye kurtardı
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Su kuyusuna düşen kadını itfaiye kurtardı

30.11.2020 18:47 | Son Güncelleme: 30.11.2020 18:54

Konya'nın Halkapınar ilçesinde, 12 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Konya'nın Halkapınar ilçesinde, 12 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinin bahçe temizliğini yapan Mehibe Türkmen, üstüne bastığı kapağın kırılması sonucu 12 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü.

Türkmen'in çığlıklarını duyan yakınları, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

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Olay yerine gelen Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından merdivenle kuyuya inerek yaralı kadını çıkardı.

Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Su kuyusuna düşen kadını itfaiye kurtardı
Su kuyusuna düşen kadını itfaiye kurtardı
Su kuyusuna düşen kadını itfaiye kurtardı
Su kuyusuna düşen kadını itfaiye kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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