Konya'da, sokak kısıtlamasında 48 kişiye gözaltı
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Konya'da, sokak kısıtlamasında 48 kişiye gözaltı

22.02.2021 16:29 | Son Güncelleme: 22.02.2021 16:44
Konya'da, sokak kısıtlamasında 48 kişiye gözaltı

KONYA'da, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında farklı noktalarda denetim yapan polis ekipleri, 11 bin 700 uyuşturucu hap, 200 gram uyuşturucu madde, 2 bin dolar değerinde sahte banknot, 12 ruhsatsız tabanca ve 6 ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

KONYA'da, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında farklı noktalarda denetim yapan polis ekipleri, 11 bin 700 uyuşturucu hap, 200 gram uyuşturucu madde, 2 bin dolar değerinde sahte banknot, 12 ruhsatsız tabanca ve 6 ruhsatsız tüfek ele geçirdi. Olaylarla ilgili 48 kişi, gözaltına alındı. 

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında, kentin farklı yerlerindeki kontrol noktalarında denetim yaptı. Uygulamalarda sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden toplam 411 kişiye para cezası uygulandı. Açık olan 5 iş yeri mühürlenirken, işletme sahibi 7 kişi hakkında 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Polis ekipleri, denetimlerde 11 bin 700 uyuşturucu hap, 200 gram uyuşturucu madde ve 2 bin dolar değerinde sahte banknot, 12 ruhsatsız tabanca ve 6 ruhsatsız tüfek ele geçirirken, 48 kişiyi de gözaltına aldı. Ayrıca daha önce işledikleri çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 160 kişi de yakalandı.      

Denetim kapsamında 521 sürücüye hız sınırı ihlali, 400 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 540 sürücüye cep telefonuyla konuşmak, 4 sürücüye alkollü olarak araç kullanmak, 2 sürücüye fazla yolcu taşımaktan işlem yapıldı; 78 araç da trafikten menedildi.

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Konya'da, sokak kısıtlamasında 48 kişiye gözaltı
Konya'da, sokak kısıtlamasında 48 kişiye gözaltı
Konya'da, sokak kısıtlamasında 48 kişiye gözaltı
Konya'da, sokak kısıtlamasında 48 kişiye gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

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