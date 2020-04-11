Konya'da sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı Konya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

Konya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından kentlerde insan ve araç yoğunluğu görülmüyor.

Konya'da yılın her dönemi yoğun ziyaretçi alan Mevlana Meydanı'nın yanı sıra Alaaddin Bulvarı, Zafer Meydanı, Kültür Park, Kılıçarslan Şehir Meydanı, Büyükşehir Belediye Stadı çevresi ile Otogar ve Kule Kavşağı'nda sessizlik hakim oldu.

Kent genelinde yasağın başlamasının ardından ana cadde ve mahallelerde uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamında olanlar dışındakilerin dolaşmasına izin vermedi.

Fırın ve büfelerden ekmek alan bazı vatandaşlar, alışverişin ardından evlerine döndü.

Kaynak: AA