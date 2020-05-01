Konya'da sokağa çıkma yasağında alışveriş yoğunlu

Konya'da sokağa çıkma yasağında alışveriş yoğunluKONYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağında alışveriş yoğunluğu yaşandı.

Konya'da sokağa çıkma yasağında alışveriş yoğunlu

KONYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağında alışveriş yoğunluğu yaşandı. Marketler önünde hamur, tatlı ve şerbet türü gıdaların ise hijyen kurallarına uyulmadan satılması dikkat çekti. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda 3 gün sokağa çıkma yasağının uygulandığı Konya'da kent genelinde yasağa uyuldu. Sadece yasaktan muaf olanlar ile market ve manavların saat 14.00'e kadar açık olması nedeniyle alışverişe çıkanlar oldu. Merkez Meram ilçesinde Suriye uyruklu sığınmacıların çoğunlukta yaşadığı Şükran Mahallesi'nde alışveriş yoğunluğu yaşandı. Sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görülürken, marketler önünde hamur, tatlı ve şerbet türü gıdaların ise hijyen kurallarına uygunsuz satılması dikkat çekti. Manavlardan ise alışveriş yapanlar, eldivensiz ve seçerek ürün aldı.

Kaynak: DHA