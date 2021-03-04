Konya'da sobadan zehirlenen çift toprağa verildi
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Konya'da sobadan zehirlenen çift toprağa verildi

04.03.2021 14:40 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:49
Konya'da sobadan zehirlenen çift toprağa verildi

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mehmet Coşkun (70) ve eşi Fatma Coşkun (73) bugün Yenidoğan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mehmet Coşkun (70) ve eşi Fatma Coşkun (73) bugün Yenidoğan Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Coşkun, ağabeyi Mehmet Coşkun'u ziyaret için evine gitti. İçeri giren Coşkun, ağabeyi ve yengesi Fatma Coşkun'u hareketsiz yatarken bulunca jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Coşkun çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi. Çiftin cansız bedenleri, otopsi için ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Coşkun çiftinin cenazesi bugün Yenidoğan Mezarlığı'nda defnedildi. 

 


Konya'da sobadan zehirlenen çift toprağa verildi
Konya'da sobadan zehirlenen çift toprağa verildi
Konya'da sobadan zehirlenen çift toprağa verildi
Konya'da sobadan zehirlenen çift toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed SIDAL

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