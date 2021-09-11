Konya'da silahlı kavga: 4 yaralı, 11 gözaltı - Haberler
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Konya'da silahlı kavga: 4 yaralı, 11 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / Cihan Karakış - Haberler | Yerel

Konya'da silahlı kavga: 4 yaralı, 11 gözaltı Konya'nın Ereğli ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralanırken, 11 kişi gözaltına alındı.

Konya'da silahlı kavga: 4 yaralı, 11 gözaltı

KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralanırken, 11 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Doğualagözlü Mahallesi Kuran Kursu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, husumetli olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda av tüfeği ile 4 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan 4 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından olaya karıştığı tespit edilen 11 kişi ve olayda kullanılan av tüfeği ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıslar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri 10 adet boş kartuş bulunurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Konya'da silahlı kavga: 4 yaralı, 11 gözaltı

Konya'da silahlı kavga: 4 yaralı, 11 gözaltı

Konya'da silahlı kavga: 4 yaralı, 11 gözaltı

Konya'da silahlı kavga: 4 yaralı, 11 gözaltı

Konya'da silahlı kavga: 4 yaralı, 11 gözaltı

Konya'da silahlı kavga: 4 yaralı, 11 gözaltı
İhlas Haber Ajansı / Cihan Karakış - Son Dakika Haberleri
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