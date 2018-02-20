Konya'da Şehit Aileleri ve Gazilere Devlet Övünç Madalyaları Verildi

Konya'da, Cumhurbaşkanlığı tarafından 1 şehit ailesi ve 2 gaziye gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen tören de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit aileleri ve gazilere yönelik mesajı okundu. Şehit ve gazilerin öz geçmişinin okunmasıyla devam eden program Vali Yakup Canbolat'ın Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına, Gazi Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Yaman ve 15 Temmuz Gazisi İbrahim Özen ile Mardin'de şehit olan polis memuru Ramazan Akyürek'in ailesine takdim etmesiyle devam etti.

Berat takdim töreninde konuşan Konya Valisi Yakup Canbolat, "Bizim onlara karşı minnet ve saygı duygumuz sonsuz. Bu bayrağı bayrak yapıyorsak, bu hür vatanda birlikte yaşıyorsak aynı bayrağın gölgesinde şehitlerimizin ve gazilerimizin kanı ve emeği sayesinde yaşıyoruz, bunu bilmek lazım. Ülkemiz yine bir Afrin operasyonu, yurtdışı operasyonu yapıyor. Biz orada görev yapan bütün silahlı güçlerimize, Türk Silahlı Kuvvetlerimize başarılar, muvaffakiyetler diliyoruz. Allah onları korusun. Zaferi onlara nasip etsin inşallah. Memleketimizin hür, bağımsız ve güvenlikli olması noktasında onlar sınır nöbetini tutuyorlar, ülkeyi koruyorlar. Biz onlara şükranlarımızı her zaman sunuyoruz. Şehitlerimiz ve onların yakınları, gazilerimiz ve yakınları her zaman başımızın tacı, onlara şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Törene, Konya Valisi Yakup Canbolat'ın yanı sıra, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Konya İl Jandarma Komutanı Albay İsmet Cansaran, şehit ve gazi yakınları katıldı - KONYA