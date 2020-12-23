Konya'da parkta alkol alıp ateş yakan gençleri uyaran kişi darbedildi
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Konya'da parkta alkol alıp ateş yakan gençleri uyaran kişi darbedildi

23.12.2020 11:41 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:44
Konya'da parkta alkol alıp ateş yakan gençleri uyaran kişi darbedildi

Konya'nın Ereğli ilçesinde, parkta alkol alıp ateş yakarak çevreye rahatsızlık veren gençleri uyaran 75 yaşındaki kişi darbedildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, parkta alkol alıp ateş yakarak çevreye rahatsızlık veren gençleri uyaran 75 yaşındaki kişi darbedildi.

Alınan bilgiye göre, Eti Mahallesi'ndeki Eti Park'tan geçen Kemal Özekinci (75), burada alkol alan gençlerin, ağaçlardan kopardıkları dalları ateşe verdiğini gördü.

Özekinci, yaptıklarının yanlış olduğunu belirterek uyardığı gençler tarafından darbedildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Vücudunda kırıklar oluşan Özekinci, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özekinci, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaçan şüphelilerden F.T. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Görür

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