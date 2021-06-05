Konya'da pancar tarlasında korkutan obruk
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya'da pancar tarlasında korkutan obruk

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde pancar tarlasında 20 metre çapında 15 metre derinliğinde obruk oluştu.

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde pancar tarlasında 20 metre çapında 15 metre derinliğinde obruk oluştu.

Konya'nın Cihanbeyli ilçesine bağlı Günyüzü Mahallesinde pancar tarlasında oluşan obruk tedirginliğe neden oldu. Dün sabah saatlerinde tarlanın kiracısı olan ve pancar eken Talip Bağcı obruğu fark etti ve durumu Günyüzü Mahalle Muhtarı Cengiz Işık'a bildirdi. Adeta kara bir deliği andıran obruk bölge halkını tedirgin etti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri obruk çevresini şeritle çevirirken, vatandaşlar bu obruğun bölgedeki 2. obruk olduğunu belirterek yardım istedi. Drone ile çekilen görüntüde, çok derin olduğu gözlenen obruğun adeta bir kara deliği andırdığı görüldü. Obruk, aşağıya doğru indikçe genişliyor. Zemin üzerinde de çatlakların bulunduğu obruğun tarla üzerindeki çapının daha da genişleyeceği düşünülüyor.

"Bu mahallemizde son bir yılda oluşan ikinci obruk"

Olay yerinde incelemelerde bulunan Günyüzü Mahalle Muhtarı Cengiz Işık, "Vatandaşlarımız sabah saat 09.00 civarında pancar tarlasına gelirken bu obruğu görmüşler, bizleri aradılar. Bizler de, kaymakamlığı, ziraat odasını ve belediye başkanımızı aradık, kendilerini bilgilendirdik. Bu tarla bizim Karadağ mevkii olarak belirttiğimiz, Toprakkale sınırında, Yapalı'yla - Günyüzü'nün kesiştiği noktada bulunuyor. Mahallemizde oluşan bu ikinci obruktur. Yeraltı sularının bilinçsiz kullanılması, mısır ekimi, ayçiçek ekimi, suların çekilmesi ve yeraltında oluşan boşluklardan dolayı böyle çöküntüler meydana geliyor. Bu konuda devlet yetkililerinin bizlere yardımcı olmasını bekliyoruz" dedi.

Tarla sahibi Kenan Bağcı, "Sabah saat 09.00 sıralarında tarlamıza geldiğimiz obruk oluştuğunu gördük, tedirgin olduk" diye konuştu.

Tarlayı eken Talip Bağcı ise, "Sabah tarlamızı sürmeye geldiğimizde çok büyük bir tedirginlik yaşadık. Artık obrukların oluştuğunu ve sayılarının arttığını görüyoruz. Yetkililerinden yardım istiyoruz. Artık tarlayı ekmekten korkuyoruz" ifadelerini kullandı.

Konya'da pancar tarlasında korkutan obruk
Konya'da pancar tarlasında korkutan obruk
Konya'da pancar tarlasında korkutan obruk
Konya'da pancar tarlasında korkutan obruk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Nikos Dendias Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya İrem Derici Kenan Doğulu Demet Özdemir
Spor Ali Koç Aziz Yıldırım Merih Demiral Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Konya'da pancar tarlasında korkutan obruk - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 16:07:56. #1.14#

title