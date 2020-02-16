Konya'da otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
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Konya'da otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

16.02.2020 03:44 | Son Güncelleme: 16.02.2020 03:44
Konya'da otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

'nın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.


Kaza, Seydişehir-Beyşehir Karayolunun 9. kilometresi Akçalar Mahallesi yol ayrımı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 K 6234 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Fatih S. ve Alime D. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, ekiplerin yaptığı kontrolde araçta bulunan Mehmet Ari'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mehmet Ari'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA
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