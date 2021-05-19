Konya'da otomobil mezarlığın duvarına çarptı: 3 yaralı
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Konya'da otomobil mezarlığın duvarına çarptı: 3 yaralı

Konya'da otomobil mezarlığın duvarına çarptı: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Hüseyin G. idaresindeki 07 JH 446 plakalı otomobil, Taraşçı Mahallesi'nde freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak mezarlığın duvarına çarptı.

Sürücü ile araçta bulunan Ahmet K. (58) ve Osman Ş. (50) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Seydişehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Konya'da otomobil mezarlığın duvarına çarptı: 3 yaralı
Konya'da otomobil mezarlığın duvarına çarptı: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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