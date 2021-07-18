Konya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Kulu Devlet Hastanesi yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ö. yönetimindeki 42 GE 401 plakalı Seat marka otomobil ile Ahmed A. idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan Hamza J. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı