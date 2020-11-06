Otomobille kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
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Otomobille kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

06.11.2020 21:03 | Son Güncelleme: 06.11.2020 21:48

Konya'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Konya'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Beyşehir-Akseki kara yolunun 18. kilometresinde, İdris Altok idaresindeki 42 B 2639 plakalı otomobil, Karaburun plajı yol ayrımı mevkisindeki kavşakta, Orhan Gürler'in kullandığı 42 CJK 61 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan Mehmet Durmuş, Mümin Özdil, Rüstem Kaya ve Harun Dinvar, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan kamyonet sürcüsü Orhan Gürler, acil serviste yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Otomobille kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
Otomobille kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
Otomobille kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
Otomobille kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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