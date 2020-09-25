Konya'da örgüt kurmak, tefecilik ve yağmadan 12 kişi tutuklandı
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Konya'da örgüt kurmak, tefecilik ve yağmadan 12 kişi tutuklandı

25.09.2020 20:31 | Son Güncelleme: 25.09.2020 20:51

Konya'da örgüt kurmak, tefecilik ve yağmadan 12 kişi tutuklandı Konya'da gerçekleştirilen operasyonda, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik ve yağma suçları ile ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefetten gözaltına alınan 13 kişiden 12'si tutuklandı.

Konya'da örgüt kurmak, tefecilik ve yağmadan 12 kişi tutuklandı

KONYA - Konya'da gerçekleştirilen operasyonda, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik ve yağma suçları ile ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefetten gözaltına alınan 13 kişiden 12'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ile birlikte suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, yağma ve ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet suçlarından yürütülmekte olan soruşturma dosyası kapsamında 22 Eylül 2020 tarihinde hakkında gözaltı kararı bulunan 14 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 14 kişiden 13'ü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Konya Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya'da örgüt kurmak, tefecilik ve yağmadan 12 kişi tutuklandı
Konya'da örgüt kurmak, tefecilik ve yağmadan 12 kişi tutuklandı
Konya'da örgüt kurmak, tefecilik ve yağmadan 12 kişi tutuklandı
Konya'da örgüt kurmak, tefecilik ve yağmadan 12 kişi tutuklandı
Konya'da örgüt kurmak, tefecilik ve yağmadan 12 kişi tutuklandı
Konya'da örgüt kurmak, tefecilik ve yağmadan 12 kişi tutuklandı
Konya'da örgüt kurmak, tefecilik ve yağmadan 12 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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