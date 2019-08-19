Konya'da nefes borusuna salatalık kaçan çocuk öldü

Konya'da nefes borusuna salatalık kaçan çocuk öldü

Konya'nın Güneysınır ilçesinde nefes borusuna salatalık kaçan çocuk hayatını kaybetti.

19.08.2019 11:22
Konya'da nefes borusuna salatalık kaçan çocuk öldü

Konya'nın Güneysınır ilçesinde nefes borusuna salatalık kaçan çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Habiller Mahallesi'nde 2 yaşındaki Medine Derya Can salatalık yediği sırada fenalaştı.
Yutmak istediği salatalık parçası nefes borusuna kaçan Can, ailesi tarafından Güneysınır Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Can, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otopsi sonrası ailesine teslim edilen kız çocuğunun cenazesi, Habiller Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA
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