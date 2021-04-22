Konya'da motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitiren kadın ve torununun cenazesi defnedildi
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Konya'da motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitiren kadın ve torununun cenazesi defnedildi

Konya'da motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitiren kadın ve torununun cenazesi defnedildi
Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel

Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybeden anneanne ile torununun cenazesi toprağa verildi.

Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybeden anneanne ile torununun cenazesi toprağa verildi.

Cenazeleri yakınları tarafından morgdan alınarak Uluırmak Mezarlığına getirilen anneanne Feruzet Koçak (57) ile 6 yaşındaki torunu Ayşe Miray Doğru için cemaatten helallik alındı.

Ayşe Miray'ın 3 çocuklu ailenin en küçük çocuğu olduğu öğrenildi.

Anne Derya Doğru ile baba Ali Doğru, Ayşe Miray'ın ağabeyleri Selahattin ve Yaşar'a sarılarak teselli bulmaya çalıştı.

Öğle vakti kılınan namazın ardından anneanne ile torununun cenazesi, Uluırmak Mezarlığı'nda defnedildi.

Olay

Mehmet Urmamen (25) idaresindeki 42 AFH 792 plakalı motosiklet, dün Meram ilçesi Beyşehir Caddesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Feruzet Koçak ile 6 yaşındaki torunu Ayşe Miray Doğru'ya çarpmış, kazada anneanne ile torun hayatını kaybetmişti.

Sürücü Urmamen ise ağır yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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