Konya'da Motosiklet Ağaçlara Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Konya'da motosikletin refüjdeki ağaçlara çarparak devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 48 SC 232 plakalı motosiklet, merkez Karatay ilçesi Keykubat Mahallesi Fetih Caddesi'nde seyir halindeyken kontrolden çıktı.



Refüjdeki ağaçlara çarparak devrilen motosikletteki Cengiz Koç (32), olay yerinde hayatını kaybetti.



Yaralanan Mehmet Çimen ise ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası özel bir hastaneye kaldırıldı. Çimen'in hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.



Koç'un cesedi otopsi için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.