Konya'da mobil atık getirme merkezleri oluşturuldu
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Konya'da mobil atık getirme merkezleri oluşturuldu

27.12.2020 15:45 | Son Güncelleme: 27.12.2020 15:45
Konya'da mobil atık getirme merkezleri oluşturuldu

Selçuklu Belediyesi, ilçe genelinde belirlenen 14 noktaya Mobil Atık Getirme Merkezi kurdu.

Selçuklu Belediyesi, ilçe genelinde belirlenen 14 noktaya Mobil Atık Getirme Merkezi kurdu.

Selçuklu Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hayata geçirilen, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri içinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş Türkiye ile yaşanılabilir dünya bırakılmasının hedeflendiği "Sıfır Atık" projesine, ilçe genelinde sürdürdüğü çalışmalar ile katkı sağlamaya devam ediyor.

Selçuklu Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen Mobil Atık Getirme Merkezi'ni ilçede belirlenen 14 noktaya kurdu.

Batarya, pil, tekstil, kağıt, plastik, cam, metal ve elektronik atıklar Mobil Atık Getirme Merkezi'nde toplanarak ayrıştırılacak ve yeniden kullanımı sağlanacak. Atıkların geri dönüştürülmesiyle doğaya verilen zarar sona erecek.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Mobil Atık Getirme Merkezi'ni inceledi. Mobil Atık Getirme Merkezleri hakkında bilgi alan Başkan Pekyatırmacı, vatandaşlardan kullanılabilir atıklarını burada değerlendirmelerini istedi.

Pekyatırmacı, dönüşüm sağalamanın ekonomiye olan katkısının da büyük olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle sitelerde, konutlarda geri dönüşümün sağlanması ve bunların düzenli bir şekilde toplanmasıyla ilgili çalışmalarımızı yıllardır devam ettiriyoruz. Sıfır atık kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bunlardan bir tanesi sitelerde yürüttüğümüz geri dönüşüm kafesleri çalışması. 360 tane geri dönüşüm kafesini temin edip sitelerimize yerleştirdik. Bugün de Mobil Atık Getirme Merkezlerimizin yerleştirme işlemlerini tamamladık. 14 adet Mobil Atık Getirme Merkezimizi ilçemizin ana arterlerinde vatandaşlarımızın rahatlıkla ulaşabilecekleri yerlere konumlandırdık. Bu sayede hem bir farkındalık oluşturma anlamında sıfır atık çalışmalarına büyük bir katkı sağlamış olacağız hem de hemşehrilerimizin rahat bir şekilde 7 farklı türde atığın toplanabildiği Atık Getirme Merkezlerimizden yararlanmalarını sağlayacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Coşkun

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