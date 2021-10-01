Konya'da Meteoroloji 8. Bölge Müdürü Barış Özgün'e ziyaretler - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da Meteoroloji 8. Bölge Müdürü Barış Özgün'e ziyaretler

AA / Taner Aydın - Haberler | Güncel
Konya'da Meteoroloji 8. Bölge Müdürü Barış Özgün'e ziyaretler

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun ile Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürü Adem Dinç, Konya Meteoroloji 8. Bölge Müdürü Barış Özgün makamında ziyaret etti.

KONYA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun ile Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürü Adem Dinç, Konya Meteoroloji 8. Bölge Müdürü Barış Özgün makamında ziyaret etti.

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun ile Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürü Adem Dinç, bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Konya'ya geldi.

İlk olarak Konya Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Coşkun ve Dinç, Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile bir araya gelerek, Müdürlüğün sorumluluk alanlarında yaptığı çalışmalar hakkında Bölge Müdürü Barış Özgün'den bilgi aldı.

Coşkun daha sonra, Konya Valisi Vahdettin Özkan ve Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'i makamlarında ziyaret etti.

Ziyaretlerde, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Konya bölgesinde kendi alanında yürüttüğü meteorolojik hizmetler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Konya'da Meteoroloji 8. Bölge Müdürü Barış Özgün'e ziyaretler

Konya'da Meteoroloji 8. Bölge Müdürü Barış Özgün'e ziyaretler

Konya'da Meteoroloji 8. Bölge Müdürü Barış Özgün'e ziyaretler

Konya'da Meteoroloji 8. Bölge Müdürü Barış Özgün'e ziyaretler

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Taner Aydın - Son Dakika Haberleri
Meteoroloji'den uyarılar peş peşe! Birçok ilimiz kuvvetli yağmura teslim olacak

Meteoroloji'den uyarılar peş peşe! Birçok ilimiz kuvvetli yağmura teslim olacak

 Bilim dünyası resmen adım attı! 2 saat içerisinde yağmur yağıp yağmayacağını tahmin edecek

Bilim dünyası resmen adım attı! 2 saat içerisinde yağmur yağıp yağmayacağını tahmin edecek

 Selçuk Üniversitesi'ni karıştıran ifşa! Aşısız ve eksik aşılı öğrencilerin isimlerini panoya astılar

Selçuk Üniversitesi'ni karıştıran ifşa! Aşısız ve eksik aşılı öğrencilerin isimlerini panoya astılar
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mehmet Nuri Aziz Sancar Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Caner Cindoruk Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Balotelli Umut Meraş Mehmet Topal Alex Teixeira Ali Palabıyık
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Rüya Tabirleri Şans Oyunları Meral Akşener Mustafa Varank Tahir Büyükakın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Konya'da Meteoroloji 8. Bölge Müdürü Barış Özgün'e ziyaretler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 12:00:44. #1.17#