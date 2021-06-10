Konya'da kurbanlık hayvanların canlı kilogram fiyatları belirlendi

Konya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Karabulut, bu sene Konya'da büyükbaş kurbanlık vasfı taşıyan erkek dananın canlı kilogram fiyatının 30 lira, düve fiyatının 29 lira, reforma olmuş ineğin canlı kilogram fiyatının 26 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Konya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Karabulut, bu sene Konya'da büyükbaş kurbanlık vasfı taşıyan erkek dananın canlı kilogram fiyatının 30 lira, düve fiyatının 29 lira, reforma olmuş ineğin canlı kilogram fiyatının 26 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Karabulut, beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle özel bir hayvan kesimhanesinde düzenlediği basın toplantısında, büyükbaş canlı hayvan et fiyatlarının geçtiğimiz yıla göre yüzde 20 oranında arttığını söyledi.

Yaşanan kuraklık ve yem fiyatlarındaki artış nedeniyle canlı hayvan fiyatlarının arttığını kaydeden Nazif Karabulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen yıllarda 70 liraya aldığımız yemin torbası şimdi 140 lira, 1500 liraya aldığımız arpa 2 bin 800 lira. Kepek ve pamuk küspesi de öyle. Kurban fiyatlarına gelince, kurbanlık vasfı taşıyan erkek dana canlı kilogramı 30 lira, düve fiyatı 29 lira, reforma olmuş inek fiyatı ise 26 lira."

Geçtiğimiz yıl canlı dananın kilosunun 26, düvenin 24, ineğin ise 21 liradan satıldığını anımsatan Karabulut, et fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesi için yem fiyatlarındaki artışın durdurulması gerektiğini bildirdi.

Başkan Karabulut, kurban kesecek vatandaşların, büyükbaş hayvanların 2 yaşını doldurduğuna mutlaka emin olması gerektiğini, aksi durumda bunun dinen caiz olmadığını hatırlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın