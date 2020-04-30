Konya'da Kovid-19 tedavisi tamamlanan doktor taburcu oldu

Konya'nın Bozkır ilçesinde, muayene ettiği hastadan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapan doktor Ali Demiray, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Konya'nın Bozkır ilçesinde, muayene ettiği hastadan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapan doktor Ali Demiray, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Bozkır Devlet Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, görevi sırasında kendisine Kovid-19 tanısı konan Demiray'ın, tedavisi sonrasında yapılan test sonucunun negatif çıktığı ve taburcu edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Hekimimizin ve diğer hastalarımızın tedavi edilmesinde ve iyileşmesinde emek sarf eden başta pandemi servisimizde görevli hekimlerimiz, servis hemşirelerimiz ve destek personelimiz olmak üzere, halkımıza hizmet sunan bütün çalışanlarımıza üstün gayret ve fedakarlıklarından dolayı teşekkür ederiz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA