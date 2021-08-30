Konya'da Kovid-19 nedeniyle vefat eden akademisyen, son yolculuğuna uğurlandı

Yeni Tip Koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede hastalığa yenik düşen Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Kadir Yalçın, toprağa verildi.

Yeni Tip Koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede hastalığa yenik düşen Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Kadir Yalçın, toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaklaşık bir hafta entübe kaldıktan sonra yaşamını yitiren Yalçın'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'na defnedildi.

Yalçın'ı son yolculuğunda ailesi, öğrencileri ve akademisyen arkadaşları yalnız bırakmadı.

Öğretim görevlisi Yalçın'ın, endişeleri dolayısıyla henüz aşı olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin