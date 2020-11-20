Konya'da kısıtlamaya dahil olan berberlerde yoğunluk yaşandı

KONYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerleri saat 20.00 itibarıyla kapatıldı.

KONYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerleri saat 20.00 itibarıyla kapatıldı. Kapanış saati öncesi bazı berberlerde yoğunluk yaşandı.

Koronavirüs vaka sayısında yaşanan artışın ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda, Konya'da da kapatılması zorunlu olan iş yerlerinde yoğunluk yaşandı. Berberler, kapanma saatine kadar yoğun mesai harcadı. Kısıtlamalarla randevuları öne ve ya geriye çekmek zorunda kaldıklarını belirten Mevlüt Yemenici (37), "Bu pandemi sürecinde kuaförler ve berberler olarak zor günler geçirdik. Kurallara uyarak işimizi yapıyoruz. Gerek müşteriler, gerek biz gerçekten korkarak iş yapıyoruz. Onların sağlığı ve bizim sağlığımız açısından sorun. Artık randevularımızı sabah 10.00 ve 20.00 arası alıyoruz. Tabi randevulu sistemle çalıştığımız için bazı randevularımızı öne ve geriye çekmek zorunda kaldık. Bu süreçte zorluk çekeceğiz ama artık devletimizin bize verdiği yasaklarla, bu şekilde işimizi halletmeye çalışacağız. Zaten sağlıklı bir ortamda çalışıyoruz ve kendimize güveniyoruz. Bu yasaklar ileride bize fayda mı? Sağlayacak, yoksa zarar mı? Sağlayacak bunu zamanla göreceğiz. Bu süreçte insanlar birbirine destek olmak zorunda biz de devletimize destek olmak için buradayız. Televizyonlardan duyanlar, randevuları iptal etmek zorunda kaldı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI