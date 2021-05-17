Konya'da kazada ölen baba ve kızı toprağa verildi
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Konya'da kazada ölen baba ve kızı toprağa verildi

Konya'da kazada ölen baba ve kızı toprağa verildi
Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ - Haberler | Güncel

KONYA'da kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Musa Baran (32) ile kızı Hatice Nur'un (3) cenazeleri, toprağa verildi.

KONYA'da kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Musa Baran (32) ile kızı Hatice Nur'un (3) cenazeleri, toprağa verildi. Baran'ın eşi Rabia (32) ile diğer çocukları Nisa (7) ve Miraç'ın (4) ise hastanedeki tedavileri sürüyor.

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İstanbul Yolu Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Musa Baran yönetimindeki 33 AFE 541 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek Celal K. yönetimindeki 42 YL 251 plakalı TIR'a çarptı. Kazada hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Musa Baran yaşamını yitirdi, eşi Rabia Baran, çocukları Nisa, Hatice Nur ve Miraç yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Hatice Nur Baran da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Baran ailesinin Ramazan Bayramı'nı memleketleri Kadınhanı ilçesinin Sarıkaya Mahallesi geçirdikten sonra Konya kent merkezindeki evlerine dönmek üzere yola çıktıkları bildirildi.

'BABA VE KIZI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI' Otopsi işlemleri tamamlanan Musa Baran ile kızı Hatice Nur Baran'ın cenazeleri, bugün yakınlarına teslim edildi. Kılınan cenaze namazının ardından baba ve kızı, Hocacihan Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Rabia Baran ile 2 kızının hastanedeki tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi.


Konya'da kazada ölen baba ve kızı toprağa verildi
Konya'da kazada ölen baba ve kızı toprağa verildi
Konya'da kazada ölen baba ve kızı toprağa verildi
Konya'da kazada ölen baba ve kızı toprağa verildi
Konya'da kazada ölen baba ve kızı toprağa verildi
Konya'da kazada ölen baba ve kızı toprağa verildi
Konya'da kazada ölen baba ve kızı toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

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