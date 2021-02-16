Konya'da kaza: 5 ölü, 38 yaralı (2)
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Konya'da kaza: 5 ölü, 38 yaralı (2)

16.02.2021 14:44 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:47
Konya'da kaza: 5 ölü, 38 yaralı (2)

OTOMOBİL SÜRÜCÜ, TIR ŞOFÖRÜNÜ KURTARDIKTAN SONRA ARACINA ALMIŞ Konya'da 5 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın ayrıntıları ortaya çıktı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜ, TIR ŞOFÖRÜNÜ KURTARDIKTAN SONRA ARACINA ALMIŞ 

Konya'da 5 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın ayrıntıları ortaya çıktı. Kazayı görüp duran otomobil sürücüsü Rahim Ergünay'ın, devrilen TIR'ın şoförü Ahmet Kurt'a yardım ettikten sonra aracına aldığı ve o sırada Hatay'a giden yolcu otobüsünün çarptığı anlaşıldı.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİKaza hayatını kaybedenlerin kimlikleri tespit edildi. Ölenlerin otomobildeki İskenderun'a giden Cansu İlhan (26) ve Tarık Takmet (10) ile otobüsteki yolculardan Murat Serdar Çevik (33), eşi Fatma Çevik (28) ve Mehmet Fatih Gül (29) olduğu saptandı.YARALILARDAN 5'İ BAŞKA BİR OTOBÜSTEYMİŞ

Kazada yaralanan 38 kişiden 5'inin, aynı saatlerde Kemal Kayış (53) yönetimindeki 27 UG 138 plakalı başka bir yolcu otobüsünün Emin Karaca'nın (47) kullandığı 42 L 3388 plakalı çekiciye çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan Karaca ile 4 yolcu olduğu belirtildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet OKUYUCU

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