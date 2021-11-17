Konya'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü - Haberler
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Konya'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü

AA / Bayram Uygun - Haberler | Güncel
Konya'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü

Konya'nın Akşehir ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

AKŞEHİR, KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Davut Taktak (43) idaresindeki 42 FMC 79 plakalı kamyonet, Yeniköy Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen İsmail Kuzucu'nun (31) kullandığı 42 AJJ 254 plakalı otomobille çarpıştı.

Kontrolden çıkan otomobil, aynı yönde seyreden Mehmet Ali G. (39) yönetimindeki 27 ABH 87 plakalı tıra çarptı.

Sürücüler Taktak ile Kuzucu olay yerinde yaşamını yitirdi. Cenazeler, incelemenin ardından morga gönderildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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AA / Bayram Uygun - Son Dakika Haberleri

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