Konya'da kaçak kimyasal madde depolandığı iddia edilen evde patlama meydana geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da kaçak kimyasal madde depolandığı iddia edilen evde patlama meydana geldi

AA - Savaş Güler - Güncel
 - Güncelleme:
Konya'da kaçak kimyasal madde depolandığı iddia edilen evde patlama meydana geldi

Konya'da kaçak kimyasal madde depolandığı iddia evde meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı.

KONYA (AA) - Konya'da kaçak kimyasal madde depolandığı iddia evde meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde, Suriye uyrukluların kaldığı evde patlama meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Patlamadan etkilenen 6 kişi, sağlık ekiplerince Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

AFAD Konya İl Müdürlüğü Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri, evde yaptıkları incelemede, patlamaya neden olan kimyasal maddenin, düşük derişimli peroksit olduğunu belirledi.

Olayın ardından, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerince çalışma başlatıldığı bildirildi.

Konya'da kaçak kimyasal madde depolandığı iddia edilen evde patlama meydana geldi

Konya'da kaçak kimyasal madde depolandığı iddia edilen evde patlama meydana geldi

AA / Savaş Güler - Güncel

Kimyasal, Tatlıcak, Patlama, Konya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title