Konya'da kablo ve bakır kazan çaldığı ileri sürülen 4 şüpheli tutuklandı
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Konya'da kablo ve bakır kazan çaldığı ileri sürülen 4 şüpheli tutuklandı

10.02.2021 10:59 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:03
Konya'da kablo ve bakır kazan çaldığı ileri sürülen 4 şüpheli tutuklandı

Konya'nın Derebucak ilçesindeki mermer ocağından kablo, Beyşehir'de de evlerden bakır kazan çaldığı iddia edilen 4 hırsızlık zanlısı, tutuklandı.

Konya'nın Derebucak ilçesindeki mermer ocağından kablo, Beyşehir'de de evlerden bakır kazan çaldığı iddia edilen 4 hırsızlık zanlısı, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Derebucak ilçesinde bir mermer ocağından kablo hırsızlığı yaparken 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin verdiği ifade doğrultusunda, kendilerine yardım ettiği ileri sürülen diğer şüpheli de Antalya'nın Manavgat ilçesindeki saklandığı dağ evinde yakalandı.

Şüphelilerin, Beyşehir'e bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde de 7 ayrı evden bakır kazan hırsızlığı olayına karıştığı tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Beyşehir'de bir hurdacıya satıldığı belirlenen çalıntı bakır kazan ve malzemeler ise jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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