Konya'da iş yerini açan kuyumcu bacağından vuruldu
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Konya'da iş yerini açan kuyumcu bacağından vuruldu

Konya'da iş yerini açan kuyumcu bacağından vuruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Ereğli ilçesinde iş yerini açmak isteyen kuyumcu, aracında bekleyen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle bacağından vuruldu.

Konya'nın Ereğli ilçesinde iş yerini açmak isteyen kuyumcu, aracında bekleyen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle bacağından vuruldu.

Olay, 09.30 sıralarında Ereğli ilçesi Boyacıali Mahallesi Dr. Faruk Sükan Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 42 AHK plakalı aracından inen kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli şahıs, kuyumcu dükkanını açmak için gelen Tamer Ç.'ye (56) pompalı tüfekle bacağından vurdu. Şüpheli şahıs, olayın ardından aracına binerek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Tamer Ç., Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, olay anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, şüphelinin içinde beklediği aracından inmesi, iş yeri sahibini bacağından vurduktan sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaşması ve iş yeri sahibinin yerde yaralı olarak beklemesi yer alıyor.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. - KONYA

Konya'da iş yerini açan kuyumcu bacağından vuruldu
Konya'da iş yerini açan kuyumcu bacağından vuruldu
Konya'da iş yerini açan kuyumcu bacağından vuruldu
Konya'da iş yerini açan kuyumcu bacağından vuruldu
Konya'da iş yerini açan kuyumcu bacağından vuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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