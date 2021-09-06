Konya'da iş kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti
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Konya'da iş kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti

Konya'da iş kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya - Haberler | Güncel

Konya'da asansör bakımı yaparken elektrik akımına kapılınca ağır yaralı halde tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybeden 23 yaşındaki işçi, son yolculuğuna uğurlandı.

Konya'da asansör bakımı yaparken elektrik akımına kapılınca ağır yaralı halde tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybeden 23 yaşındaki işçi, son yolculuğuna uğurlandı.

Merkez Karatay ilçesi Ayan Bey Sokak'ta 2 Eylül'de bir otelin asansöründe kaynak işiyle uğraşırken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Ahmet Mutlu, kaldırıldığı hastanede 4 gün sonra yaşama savaşını kaybetti.

Mutlu'nun cenazesi, Meram ilçesindeki Karahöyük Mezarlığı'na getirildi.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilen Mutlu'nun sevenleri ve yakınları gözyaşı döktü.

Konya merkez Karatay ilçesi Ayan Bey Sokak'ta 2 Eylül'de bir otelin asansöründe kaynak işiyle uğraşan asansör bakım işçileri Berkan Üzgü ve Ahmet Mutlu elektrik akımına kapılmıştı. İşçilerden Üzgü olay yerinde hayatını kaybetmiş, Mutlu ise Konya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya

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